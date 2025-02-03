"أوبك+" يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

كتبت- دينا كرم:

أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير، وذلك وفق بيان صدر اليوم عقب اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في فيينا.

ويمثل ذلك أول قرار للتحالف بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم تنصيبه، منظمة أوبك والسعودية تحديداً، بخفض أسعار الخام.

وكان التحالف، باجتماعه الأخير مطلع ديسمبر العام الماضي، أرجأ زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025، واليوم أكّد على عدم إعادة إمدادات الخام الواقعة ضمن التخفيضات الطوعية إلى السوق قبل هذا التاريخ.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (الدورة 59) في 5 أبريل/نيسان 2025.

وأعلنت اللجنة أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2025، سيتم استبدال بعض المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم إنتاج النفط الخام والامتثال، حيث تم استبعاد ريستاد إنرجي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، لصالح شركات Kpler وOilX وESAI.