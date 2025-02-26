وزير الاستثمار: انفراجة في أرقام التضخم لشهر مارس المقبل

كتبت- منال المصري:

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هناك انفراجة في أرقام التضخم لشهر مارس المقبل موضحا أن 2024 لم يكن سهلاً للاقتصاد المصري.

وأوضح خلال مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" أن الإمارات تعد شريك تجاري هام لمصر حيث اتفاقيات التبادل الاقتصادي مع الإمارات جزء من رؤية الحكومة المصرية.

وأضاف الوزير أن دور صندوق مصر السيادي يجب أن يكون تعظيم العائد على الدول.

للمرة الثالثة على التوالي تراجع معدل التضخم 24% خلال يناير من 24.1% في ديسمبر الماضي.

كان هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي توقع في وقت سابق تراجع معدل التضخم إلى 15% خلال أبريل ومايو المقبلين نتيجة تأثير سنة الأساس.

ومحمد على الرئيس التنفيذ للمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر رجح في تصريحات سابقة تراجع معدل التضخم إلى 14% و15% الشهر المقبل بفضل تأثر سنة الأساس.