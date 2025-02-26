شكاوى مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت تجاه مقدمي خدماتهم.. فما التفاصيل؟

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن معدل شكاوى الإنترنت الثابت بلغ 752 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 1.7 يوم.

شركة فودافون

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة فودافون 982 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.1 يوم، حيث تم تلقي 44% من الشكاوى من القاهرة الكبرى، و32% من الدلتا، و13% من الصعيد، و7% من الإسكندرية، و4% من القناة.

وجاء توزيع نسبة الشكاوى الخاصة بشركة فودافون بالمناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى: 61% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و14% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و8% من الفواتير/ الرصيد.

الدلتا: 54% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و26% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و8% من عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

الصعيد: 53% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و20% من حجز الخط بدون معرفة العميل، و14% من عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

الإسكندرية: 50% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و22% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و10% من عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

القناة: 44% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و28% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و8% من الفواتير/ الرصيد.

شركة أورنج

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة أورنج 2279 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 99%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.08 يوم، حيث تم تلقي 39% من الشكاوى من الدلتا، و35% من القاهرة الكبرى، و15% من الصعيد، و8% من الإسكندرية، و3% من القناة.

وجاء توزيع نسبة الشكاوى الخاصة بشركة أورنج بالمناطق كالتالي:

الدلتا: 67% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و11% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و8% من عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

القاهرة الكبرى: 60% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و13% من الفواتير/ الرصيد، و10% من حجز الخط بدون عِلم العميل.

الصعيد: 63% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و11% من الفواتير/ الرصيد، و8% من حجز الخط بدون عِلم العميل.

الإسكندرية: 41% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و22% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و15% من الفواتير/ الرصيد.

القناة: 58% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و13% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و11% من الفواتير/ الرصيد.

شركة اتصالات

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة اتصالات 1400 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.05 يوم، حيث تم تلقي 37% من الشكاوى من القاهرة الكبرى، و35% من الدلتا، و14% من الصعيد، و10% من الإسكندرية، و4% من القناة.

وجاء توزيع نسبة الشكاوى الخاصة بشركة اتصالات بالمناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى: 45% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و27% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و15% من الفواتير/ الرصيد.

الدلتا: 54% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و26% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و11% من الفواتير/ الرصيد.

الصعيد: 65% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و16% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و11% من الفواتير/ الرصيد.

الإسكندرية: 55% نسبة الشكاوى من حجز الخط بدون عِلم العميل، و27% من جودة الخدمة، و9% من الفواتير/ الرصيد.

القناة: 46% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و29% من حجز الخط بدون عِلم العميل، و13% من الفواتير/ الرصيد.

شركة "وي"

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة وي 618 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 96%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 2.44 يوم، حيث تم تلقي 41% من الشكاوى من القاهرة الكبرى، و31% من الدلتا، و19% من الصعيد، و7% من الإسكندرية، و2% من القناة.

وجاء توزيع نسبة الشكاوى الخاصة بشركة "وي" بالمناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى: 80% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و8% من الفواتير/ الرصيد، و2% من خدمة العملاء.

الدلتا: 85% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و5% من الفواتير/ الرصيد، و1% من عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

الصعيد: 88% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و5% من الفواتير/ الرصيد، و1% من عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

الإسكندرية: 75% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و9% من الفواتير/ الرصيد، و2% من عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

القناة: 75% نسبة الشكاوى من جودة الخدمة، و9% من الفواتير/ الرصيد، و2% من خدمة العملاء.