تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 24 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4727 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4782 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4184 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3586 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33474 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.