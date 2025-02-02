صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل رقما قياسيا 6.1 مليار دولار في 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلن محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، تحقيق قطاع الصناعات الغذائية المصرية رقما قياسيا غير مسبوق خلال عام 2024، بعد أن تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، بنسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

ووفق البيان المرسل من المجلس، يُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، بما يؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

وفي السطور التالية نلقي نظرة تفصيلية لأداء الصادرات خلال 2024 وأهم الأنشطة التي ينفذها المجلس لدعم القطاع:

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2024، بقيمة 3.276 مليار دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.168 مليار دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات.

ويليها الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%.

أما الصادرات الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%.

وباقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

وأما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في 2024:

فقد احتلت السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23% يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار وبنسبة تراجع 12%.

وبلغت في ليبيا 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

ووصلت صادرات مصر لأمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

ووصلت في فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%. وصادرات مصر هولندا بقيمة 259 مليون دولار محققة نسبة نمو 103%.

ووصلت الصادرات للأردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%. المغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%. واليمن بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

وفي المركز العاشر الإمارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

وكما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات في 2024 مقارنة بعام 2023 بقيمة صادرات 259 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 131 مليون دولار.

ويليها أمريكا بقيمة صادرات 330 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 97 مليون دولار. أما الصادرات للسعودية بلغت491 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 91 مليون دولار. والمغرب بقيمة صادرات 209 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 84 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو 41.1 مليار دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية مواصلة جهوده في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تطوير السياسات التجارية، دعم الشركات المصدرة، التوسع في الأسواق الجديدة، وتحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية وبدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية.