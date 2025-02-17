تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 17 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4642 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4693 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4106 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3519 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 32851 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.