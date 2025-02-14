سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وكان سعر الذهب ارتفع بنحو 25 جنيها ببداية التعاملات، لتواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات ليصل إجمالي مكاسبه نحو 40 جنيها حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2766 جنيهًا للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3557 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4150 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4743 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147507 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 237150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 2939 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.