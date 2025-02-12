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ارتفاع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأربعاء

05:10 م الأربعاء 12 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2726 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3506 جنيهًات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4090 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4674 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145361 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 233700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 2895 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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