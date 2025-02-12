انخفاض أسعار الزيت واللحوم والجبن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 56.11 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.11 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 83.41 جنيه، بتراجع 4.82 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.75 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.44 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 58.71 جنيه، بتراجع 5.93 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.22 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.1 جنيه، بتراجع 64 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.18 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.62 جنيه، بزيادة 54 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.8 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 49.09 جنيه، بزيادة 56 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.5 جنيه، بتراجع 15.38 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.18 جنيه، بتراجع 11.72 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.23 جنيه، بتراجع 3.39 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 101.54 جنيه، بتراجع 14.86 جنيه.