كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2025-2-10 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4566 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3425 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2664 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1902 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 142010 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 31960 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2861 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.