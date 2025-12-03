قبل شراء الذهب أونلاين.. نصائح يجب اتباعها لتجنب الاحتيال

مع تزايد الإقبال على شراء الذهب عبر الإنترنت خاصة مع ارتفاع الأسعار، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الخطوات لضمان شراء آمن.

ورغم أن الشراء أونلاين يوفر الراحة وسهولة الاختيار إلا أن المخاطر تبقى موجودة إذا لم يتم التأكد من مصداقية البائع والفاتورة الرسمية.

لذلك يظل الشراء من المتاجر الموثوقة ومعاينة القطعة قبل الدفع الخيار الأكثر أمانًا لتجنب أي تلاعب أو احتيال.

ويعرض "مصراوي" في السطور بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الذهب أونلاين لتجنب التلاعب والاحتيال:

1- يجب أن تتأكد من أن الموقع الإلكتروني تابع لمتجر موثوق ومعتمد، فاختيار مصدر موثوق يقلل من احتمالية التعرض لمشكلات مستقبلية.

2- اقرأ تقييمات العملاء السابقين حيث تساعدك على التأكد من مصداقية البائع وسمعته في السوق، خاصة أن بعض البائعين قد يكونون غير موثوقين أو ليس لديهم محل فعلي.

3- تحقق من أن القطعة الذهبية مختومة بأختام الدمغ والموازين لضمان صحة العيار والجودة الفعلية للمنتج.

4- تأكد أن السعر المعروض متوافق مع أسعار السوق وقت الشراء لتجنب دفع مبالغ زائدة.

5- احرص على الحصول على فاتورة رسمية تفصيلية تشمل العيار، والوزن، واسم البائع، وعنوانه، كونها سند ملكية يحمي حقوقك عند إعادة البيع مستقبلاً.

اقرأ أيضًا:

سيناريوهات متوقعة لأسعار الذهب والجنيه في عام 2026

هل تواصل الفضة جني المكاسب بحلول 2026؟ خبراء يجيبون