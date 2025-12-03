سيناريوهات متوقعة لأسعار الذهب والجنيه في عام 2026

توقع خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي" أن يشهد عام 2026 ارتفاعات قوية في أسعار الذهب قد تتجاوز 5000 دولار للأونصة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية العالمية واستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة على الدولار.

وكشف استطلاع لبنك جولدمان ساكس أن معظم المستثمرين المؤسسيين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الذهب، مع احتمال وصول المعدن النفيس إلى مستوى قياسي عند 5000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.

وكان بنك جي بي مورجان العالمي، أحد أكبر البنوك الأمريكية، توقع أيضًا أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 5 آلاف دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2026، بحسب ما ذكرته بعض المواقع الإقليمية.

كما رجح الخبراء الذين تحدث إليهم "مصراوي" تحسن الجنيه المصري خلال عام 2026 إذا استمر أداء قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتعافي قناة السويس، مما قد يدفع الدولار للتراجع إلى نحو 45 جنيهًا.

ورأى آخر أن الجنيه المصري سيتحرك في نطاق عرضي خلال الربع الأول من عام 2026، مع تحركات محدودة بنسبة 5% صعودًا أو هبوطًا.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن أسعار الذهب في مصر تعتمد على عاملين رئيسيين هما: سعر الدولار المحلي وسعر الذهب عالميًا، مؤكدًا أن توقعات عام 2026 مرهونة بما سيشهده العاملان من تطورات خلال الفترة المقبلة.

أولًا: سعر صرف الدولار محليًا

أوضح نجلة أن النصف الثاني من عام 2025 شهد بداية تحسن واضح في قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو تحسن نابع من تحركات حقيقية وليس نتيجة تدخل مباشر.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يمر بطفرة قوية ومتوقع أن يواصل الأداء الجيد خلال العام المقبل، إضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبدء تعافي قناة السويس مع هدوء الأوضاع في غزة واستعدادات إعادة الإعمار مما يدعم عودة العوائد من القناة لمستوياتها الطبيعية.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 45.1%، مسجلة تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف نجلة أن تحسن الصادرات الزراعية والصناعية والهندسية زادت من موارد الدولة الدولارية.

وبناء على ذلك يتوقع أن يكون لسعر الدولار خلال عام 2026 تأثير هبوطي على أسعار الذهب محليًا مع استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه.

وقال نجلة: "نحن حاليًا عند مستوى 47.5 جنيه للدولار، ومع استمرار التحسن وانخفاض التضخم قد نرى الدولار عند 45 جنيهًا".

ثانيًا: الذهب عالميًا

وأكد نجلة أن تحركات الذهب عالميًا ترتبط عادة بالتوترات الجيوسياسية، باعتباره ملاذًا آمنًا، ورغم عدم وضوح مصير الصراع بين إسرائيل وغزة وإيران، فإن هناك بؤر توتر جديدة تتشكل، من بينها التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتصعيد بين الصين واليابان بسبب جزيرة تايوان، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية على الرغم من الحديث عن حلول.

وأضاف أن هذه التوترات قد تدفع الذهب إلى ارتفاعات قياسية مفاجئة إذا اشتعلت أيًا منها، بالإضافة إلى إتجاه البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة وهو ما يدعم صعود الذهب عالميًا.

توقعات 2026

وبحسب نجلة، فإن العوامل العالمية تدعم صعود الذهب، بينما العوامل المحلية تضغط عليه هبوطًا بسبب التوقعات بانخفاض الدولار.

ومع ذلك، يرى نجلة أن فرص ارتفاع الذهب في عام 2026 أكبر بكثير من فرص تراجعه، مشيرًا إلى أنه قد يتحرك صعودًا بسرعة مع أي توتر عالمي أو استمرار خفض الفائدة.

وأوضح نجلة أن الذهب قد يتجاوز مستوياته القياسية السابقة، مضيفًا أنه من الممكن أن تصل الأونصة إلى 5000 دولار.

ومن جانبه قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الذهب مرشح لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يسجل مستويات قياسية في عام 2026 قد تتجاوز حاجز 5000 دولار للأونصة.

وأوضح معطي أن هذا السيناريو مدعوم بعدة عوامل، أبرزها اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سلسلة تيسير نقدي عبر خفض أسعار الفائدة، خاصة مع اقتراب تغيير رئيس الفيدرالي، وهو ما يعزز صعود الذهب عالميًا.

وأضاف أن استمرار الأزمات الجيوسياسية مع وجود دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في الحكم يدعم صعود الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك احتمالات لاندلاع مواجهة عسكرية بين أمريكا وفنزويلا.

وأشار معطي إلى أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب بكميات كبيرة، وهو ما يغذي الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر.

تحركات الجنيه المصري في عام 2026

وعن سعر الجنيه المصري، قال معطي إنه يتوقع تحركه في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة، دون هبوط أو صعود كبير، مرجحًا أن تكون تحركاته في حدود 5% صعودًا أو هبوطًا.

وأشار إلى أن تلك هي توقعاته لأداء الجنيه خلال الربع الأول من عام 2026.

ومن جانبها قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، إن سعر الجنيه المصري مرشح للتحسن خلال العام المقبل، مرجحة أن يصل سعر الدولار إلى نحو 45 جنيهًا بنهاية عام 2026، وذلك في حال استمرار تحسن المؤشرات الداعمة للعملة المحلية.

وقالت الدماطي إن عددًا من القطاعات تشهد أداءً قويًا، أبرزها قطاع السياحة الذي يواصل النمو، وتحويلات المصريين في الخارج التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، إلى جانب تعافي قناة السويس تدريجيًا، إضافة إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت إلى أنه في حال استمرت هذه العوامل الإيجابية بنفس الوتيرة، فمن المتوقع أن يواصل الجنيه المكاسب ويصل الدولار إلى مستوى 45 جنيهًا بنهاية 2026.

