هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون

أجمع خبراء ومتعاملون في سوق الذهب على شراء الذهب في الوقت الحالي لمن تتوفر معهم سيولة نقدية، وذلك وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار المعدن النفيس نتيجة التوترات الجيوسياسية والخفض المتوقع للفائدة الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي بنحو 78 دولارًا، حيث ارتفع سعر الأوقية إلى 4232 دولارًا مقابل 4154 دولارًا بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

ومحليًا سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 205 جنيهات مقارنة ببداية تعاملات الأحد الماضي.

لماذا تقفز أسعار الذهب عالميا ومحليا؟

يقول أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب محليا جاء نتيجة لارتفاع سعره في البورصات العالمية وسط توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم 10 ديسمبر، بسبب البيانات السلبية في قطاع التوظيف الأمريكي وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف معطي، أن تراجع مبيعات التجزئة والخوف من وجود ضغط على التوظيف وارتفاع التوترات الجيوسياسية في العالم، ووجود مخاوف من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، وتبادل التصريحات العنيفة بين الصين واليابان، كلها دفعت المستثمرين للإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

ونصح معطي بشراء الذهب مع أول موجة تراجع تصحيحية، قائلا إن "أي تراجع قادم في سعر الذهب، هو فرصة جيدة للشراء وجني الأرباح".

سر تفوق الذهب على توقعات الخبراء في 2025

بدوره، أرجع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، الارتفاعات الكبيرة في سعر الذهب خلال سنة 2025 لسببين، أولهما: شراء البنوك المركزية الذهب بشكل كبير جدًا، وكان مستمرًا من سنة 2024، وخاصة بعد تولي الرئيس ترامب الحكم ونجاحه في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن السبب الثاني، أوضح نجلة، أنه مع بداية حكم ترامب ظهرت اضطرابات سواء في التجارة العالمية أو في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية بشكل عام، فنتج عنها ارتفاع المخاوف من جانب مستثمري العالم وخاصة البنوك المركزية، واتجهوا إلى الاستثمار في الذهب على حساب الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية أو التجارة عمومًا، فزاد الإقبال على الذهب، فبدأ سعر الذهب يرتفع مع انخفاض سعر الدولار عالميًا.

ومع النصف الثاني من سنة 2025 ظهر طلب إضافي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة على مستوى العالم كله، وحصل إقبال شديد من الأفراد في دول ليست من طبيعتها شراء الذهب بالكثافة الكبيرة، بحسب نجلة.

وأضاف نجلة، أن الذهب تفوق على توقعاتنا؛ لقد توقعنا في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025 والربع الأول من السنة بوصول الذهب عالميًا إلى 4000 دولار للأوقية ولن يتجاوزه، ولكن حدث عكس المتوقع، فقد كسرت الأوقية 4000 دولار ووصلت وتجاوزت 4500 دولار، وبعد ذلك حدث تصحيح كبير ونزلت تحت 3000 دولار، وحاليًا نحن في حركة عرضية من نقطة التصحيح وتتراوح هذه المنطقة ما بين 3900 دولار إلى 4200 دولار، ووارد منها أن الذهب يرتفع أو ينخفض.

ونصح نجلة، بشراء الذهب، قائلا: "سواء سعره هيرتفع خلال الفترة المقبلة أو سيظل مستقرا، عليك الشراء، لأن الذهب مخزن للقيمة طويل الأجل".

لماذا يجمع الخبراء على نصيحة الاستثمار في الذهب في 2026؟

يرى لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الذهب حاليا يعود إلى العامل العالمي وهو ارتفاع الذهب في البورصة العالمية حيث وصل سعر الذهب عالميًا اليوم إلى 4154 دولارًا، والعامل المحلي هو ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

ورجح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية استمرار ارتفاع الذهب في المدى المنظور. وقال لـ"مصراوي" إن عودة ارتفاع سعر الذهب نتيجة لخفض فائدة البنك المركزي الأمريكي والمؤشرات الاقتصادية العالمية ترجح مزيدا من الارتفاعات للذهب.

ونصح بشراء الذهب باعتباره استثمارا جيدا على المدى البعيد.

نفس النصيحة وجهها نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، وقال لـ"مصراوي" إن مؤشر الذهب مرتفع حاليا، وأنصح بشراء الذهب في حال توفر سيولة.