خصومات وهدايا للعملاء.. 3 شركات اتصالات تطلق عروض البلاك فرايداي

أطلقت 3 شركات اتصالات في مصر وهم "إي آند مصر واورنج وفودافون" مجموعة من العروض والتخفيضات المميزة بمناسبة البلاك فرايداي.

والبلاك فرايداي يعد حدثًا سنويًا يقام عادة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم التالي لعيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويعرف في الغرب باسم "الجمعة السوداء"، بينما يُطلق عليه في مصر "الجمعة البيضاء"، حيث تقدم خلاله أغلب المتاجر والمواقع الإلكترونية تخفيضات كبيرة وعروضًا مميزة على مختلف السلع والمنتجات.

وأعلنت شركة إي آند مصر عن إطلاق عروض وخصومات عبر تطبيقها MY e&"، تتيح للعملاء وحتى لغير المشتركين إمكانية الشراء والتقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى 12 شهرًا، إلى جانب هدايا يومية ومفاجآت كل يوم جمعة وسبت طوال فترة العروض.

أما شركة أورنج، فأطلقت حملتها الخاصة بالبلاك فرايداي تحت شعار "كل يوم عرض جديد خلال شهر نوفمبر"، حيث تقدم عروضًا يومية متنوعة على منتجات وخدمات الشركة.

فيما أعلنت شركة فودافون مصر عن عرض جديد ضمن حملتها للبلاك فرايداي، يتضمن خصمًا بنسبة 10% على هواتف HONOR، وأوضحت أن العرض يأتي ضمن سلسلة من الصفقات اليومية بخصومات مختلفة، داعية عملاءها إلى زيارة أقرب فرع أو الدخول على موقعها الإلكتروني للاستفادة من العروض.

اقرأ أيضًا:

هل ينهار سعر الذهب كما حدث في الثمانينيات؟ خبراء يجيبون

تجنبا لسرقة أموالك.. 6 نصائح لتأمين بياناتك في محفظتك الإلكترونية

خبراء: تراجع الفضة تصحيح طبيعي وليس فقاعة.. السوق يستعد لمرحلة صعود جديدة