انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 65 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 29-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4016 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5164 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6025 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6885 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 48200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214123 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 344250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.58% إلى نحو 4461 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.