إعلان

انخفاض أسعار اللحوم والفول والزيت بالأسواق اليوم

كتب : مصراوي

12:31 م 29/12/2025

أسعار اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.05 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 57.97 جنيه، بتراجع 9.6 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.81 جنيه، بتراجع 1.09 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.96 جنيه، بتراجع 8.5 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.75 جنيه، بتراجع 2.3 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.12 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.79 جنيه، بتراجع 2.01 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.69 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 105.11 جنيه، بتراجع 9.52 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.11 جنيه، بتراجع 20.73 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.28 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.34 جنيه، بزيادة 4.09 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.04 جنيه، بتراجع 2.21 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 137.57 جنيه، بزيادة 3.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.4 جنيه، بتراجع 14.29 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.96 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 101.54 جنيه، بتراجع 11.44 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار اللحوم أسعار الفول أسعار الأرز اسعار الفول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد