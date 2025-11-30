وزير البترول يكرم صاحب أفضل مشروع ذكاء اصطناعي في الجيوميكانيكا

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع فريق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لمتابعة مستجدات العمل على البوابة، واستعراض أحدث التطورات في مجالات البحث والاستكشاف، إلى جانب مناقشة خطط التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل الشركات التابعة للقطاع.

وعقب الاجتماع، قام الوزير بتكريم الجيولوجي مهند عاطف من فريق بوابة الاستكشاف والإنتاج، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل وكيل ذكاء اصطناعي (Best AI Agent Award) ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا الذي عقد مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 425 متخصصًا من مختلف دول العالم.

وخلال التكريم، أشاد الوزير بجهود الكوادر الشابة العاملة في بوابة EUG، مؤكدًا أن تميز مهند عاطف يعكس قدرة العنصر البشري في قطاع البترول على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في رفع كفاءة العمليات وتطوير أدوات رقمية متقدمة.

ووجه الوزير بضرورة تبني المشروع الفائز وتحويله إلى نموذج عملي يطبق داخل شركات الإنتاج، لضمان الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ الفعلي.

كما أكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي داخل القطاع، بما يسهم في تحسين إدارة الحقول وتعظيم الاستفادة من البيانات وزيادة الجدوى الاقتصادية.

من جانبه، أوضح الجيولوجي مهند عاطف أن فريق بوابة EUG طور نموذجًا ذكيًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجيوتقنية بدقة عالية، عبر إنشاء وكيل ذكي متخصص في بيانات الحفر يعمل بدمج متقدم بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وخبرة علوم الأرض لتعزيز جودة عمليات الحفر ونتائجها. وأكد أن تقدير الوزير يشكل دعماً مباشراً للكوادر الشابة في القطاع، ويعكس اهتمام الوزارة بالابتكار وتطوير تطبيقات رقمية رائدة.