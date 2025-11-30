إعلان

انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:03 ص 30/11/2025

أسعار السمك

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

