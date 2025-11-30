انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار السمك
انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.