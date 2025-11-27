أعلنت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية تعلن إسناد عملية اختيار الاستشاري المسؤول عن إعداد المخطط الاستراتيجي للشركة إلى شركة "ماكينزي وشركاؤه"، بيت الخبرة العالمي المتخصص في تطوير الاستراتيجيات الصناعية والتشغيلية وبخاصة صناعة الأسمدة.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم، فإن الخطة تهدف إلى دراسة الوضع الحالي للمصانع وتقديم خطة استراتيجية شاملة للشركة لزيادة الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض البصمة الكربونية علاوة على اقتراح منتجات جديدة ذات مردود اقتصادي.