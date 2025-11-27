إعلان

أبو قير للأسمدة تختار بيت خبرة عالمي لإعداد دراسة للوضع الحالي لمصانعها

كتب : منال المصري

12:07 م 27/11/2025

أبو قير للأسمدة

أعلنت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية تعلن إسناد عملية اختيار الاستشاري المسؤول عن إعداد المخطط الاستراتيجي للشركة إلى شركة "ماكينزي وشركاؤه"، بيت الخبرة العالمي المتخصص في تطوير الاستراتيجيات الصناعية والتشغيلية وبخاصة صناعة الأسمدة.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم، فإن الخطة تهدف إلى دراسة الوضع الحالي للمصانع وتقديم خطة استراتيجية شاملة للشركة لزيادة الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض البصمة الكربونية علاوة على اقتراح منتجات جديدة ذات مردود اقتصادي.

أبو قير للأسمدة الصناعات الكيماوية المخطط الاستراتيجي ماكينزي وشركاؤه

