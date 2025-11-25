حركة تنقلات جديدة بقطاع البترول لتطوير منظومة الشئون المالية

في إطار خطة وزارة البترول لضخ دماء جديدة وتطوير الأداء المالي داخل الهيئات والشركات، أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات موسعة في قطاعات الشئون المالية.

وشملت الحركة تعيين نائب للعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للشئون المالية، إلى جانب تكليف عدد من مساعدي رؤساء الشركات ومديري عموم الشئون المالية بعدد من شركات القطاع، وفق بيان الوزارة.

تفاصيل حركة التنقلات والترقيات بقطاع الشئون المالية

1- وليد نبيل خميس محمد

نائبًا للعضو المنتدب التنفيذي للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة "إيجاس".

حصل على بكالوريوس التجارة من عين شمس وماجستير إدارة الأعمال، وبدأ مسيرته بالتعاون للبترول ثم تدرج في إيجاس حتى أصبح مديرًا عامًا للمراقبة المالية، قبل توليه منصب مساعد رئيس الشركة للشئون المالية بالحديثة للحفر في 2023.

2- محمد شفيع مصطفى عيسوي

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية "إنبي".

خريج تجارة المنوفية، وبدأ مسيرته في "إبروم"، ثم شغل مناصب مالية متقدمة في "ثروة للبترول" و"دمياط لإسالة الغاز"، قبل انتقاله إلى إنبي.

3- محمد أحمد إبراهيم عيسى الخولي

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية "الشركة الحديثة للحفر".

تخرج في تجارة عين شمس، وبدأ عمله في أسيوط لتكرير البترول، وتدرج حتى شغل مواقع مالية بارزة في شركة جنوب الوادي القابضة، آخرها مدير عام الدراسات الاقتصادية.

4- محمد سلامة أحمد عبد الله سعيد

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية "بتروتريد"

بدأ مسيرته في التعاون للبترول ثم تدرج حتى أصبح مدير عام الحسابات ببتروتريد، قبل توليه منصبه الحالي وعضوية مجلس الإدارة.

5- أماني محمد عصمت محمد

مديرًا ماليًا – دمياط لإسالة الغاز (DLNG)

بدأت عملها بالهيئة العامة للبترول وتدرجت في عدة شركات، من بينها واحة باريس وبتروتريد، حتى أصبحت مديرة عامة للشئون المالية قبل انتقالها لقيادة المنظومة المالية بـDLNG.

6- أحمد محمد البسيوني عبد السلام قنديل

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية والتجارية "جاسكو".

بدأ عمله في "إبروم"، وتدرج بقطاعات الموازنة والمدفوعات في جاسكو وأموك حتى تولى منصب مساعد رئيس الشركة للشئون المالية.

7- نهى عبد الله السيد إسماعيل

مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة "التعاون للبترول".

انضمت للتعاون للبترول منذ بداية مسيرتها وتدرجت حتى أصبحت مديرة عامة للموازنة والتكاليف ثم المراقبة المالية قبل تكليفها بمنصبها الحالي.

8- مصطفى حسين السيد أمين سبع

مديرًا عامًا للشئون المالية والاقتصادية وعضوًا بمجلس الإدارة "ويبكو".

بدأ مسيرته بشركة ويبكو وتدرج في الحسابات والأصول، وتولى مهام مالية في "إيكم" قبل عودته لويبكو في منصبه الحالي.

9- وسام عادل عبد القادر عبدالرحمن

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية "أموك"

بدأ مسيرته في "بترومنت" وتدرج في "ويبكو" حتى أصبح مديرًا عامًا للشئون المالية والاقتصادية وعضوًا بمجلس الإدارة، قبل انتقاله لأموك.

10- خالد وهبة محمد علي المناوي

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة "جابكو".

له خبرة طويلة داخل جابكو وبتروبكر وبتروبل، وتولى مناصب محورية في الحسابات والتكاليف والشئون المالية قبل تكليفه بمنصبه الحالي.

11- محمد جمعة عبد الرازق محمد بيومي

مديرًا عامًا للشئون المالية "المصرية للصودا آش".

بدأ مسيرته في "أموك" وتدرج حتى أصبح مدير عام مساعد التحليل المالي والضرائب، ثم مديرًا عامًا للشئون المالية بالشركة.

12- محمود عبد الحميد محمود خليل

مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة "بتروجلف مصر".

بدأ عمله في جابكو، وتدرج في حسابات الشركاء والمرتبات حتى أصبح مديرًا عامًا مساعدًا، قبل تكليفه بمنصبه الجديد.

13- أحمد محمد مصطفى الإله

مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة "بتروبل".

له خبرة ممتدة داخل بتروبل منذ التحاقه بها، وتدرج في الدراسات المالية والتنفيذ والمناقصات والعقود حتى أصبح مدير عام متابعة تنفيذ العقود.