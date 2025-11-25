وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان اليوم أهمية المشاركة السياسية لدى المواطنين ودورهم في اختيار من يمثلهم داخل المجلس، مشيرةً إلى ما يتمتع به مجلس النواب من صلاحيات تشريعية مؤثرة تُسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.