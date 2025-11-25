اتفاقية بين المعهد القومي للحوكمة والمعهد التكنولوجي لهندسة التشييد

كتبت- منال المصري:

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب بين المعهد وشركة المقاولون العرب متمثلة في المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة.

ووقع الاتفاقية الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس شريف حمدي الشهابي، مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة، وفق بيان للوزارة اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي بالإضافة إلى مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية، وغيرها من المجالات.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يلعب دورًا محوريًا في جهود بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية من خلال آلياته وأدواته المختلفة، والمبادرات المتعددة التي يعمل على تنفيذها.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الجهود التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة للتنمية المستدامة، تأتي ضمن إطار أشمل لآليات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تسعى من خلالها لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك عبر دعم آليات العمل بالجهات الوطنية، وتطوير كفاءة العمل، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وذلك عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة .

وأوضحت أن جهود المعهد القومي للحوكمة في بناء القدرات وتعزيز المهارات، تأتي ضمن أهداف الدولة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لخلق كوادر على قدرٍ كبيرٍ من الكفاءة والقدرة على تولي المناصب القيادية.

من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز منظومة التدريب وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن التعاون مع المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة يفتح آفاقًا جديدة لتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب المتغيرات الحديثة.

وأضافت «شريفة شريف»، أن المعهد يضع نصب عينيه دعم الكوادر الفنية والإدارية بالمؤسسات المصرية، من خلال محتوى تدريبي متطور وشراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري ودعم متطلبات خطط الدولة في التنمية والحوكمة الرشيدة.