سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 نوفمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:38 م 25/11/2025

أسعار الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6393 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6353 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5558 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4764 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44471 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

