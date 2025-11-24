إعلان

وزير البترول والثروة المعدنية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

كتب : أحمد الخطيب

12:48 م 24/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير البترول والثروة المعدنية يدلي بصوته في انتخابات (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير البترول والثروة المعدنية يدلي بصوته في انتخابات (1)
  • عرض 4 صورة
    وزير البترول والثروة المعدنية يدلي بصوته في انتخابات (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري ودور المواطنين في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

ووفقا لبيان لوزارة البترول اليوم قال الوزير إن المشاركة الفاعلة تعكس وعي المواطنين بحقهم الانتخابي وقدرتهم على اختيار نواب يعبرون عن نبض الشارع وينقلون أولويات مختلف الفئات إلى مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس النواب تأتي استكمالًا لتشكيل المجالس النيابية بعد انتخابات مجلس الشيوخ، لما للبرلمان من دور تشريعي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

كريم بدوي انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية