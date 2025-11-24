وزير البترول والثروة المعدنية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

التضامن: عدد الأطفال الملحقين بالحضانات في مصر نحو 1.7 مليون طفل

أدلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري ودور المواطنين في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

ووفقا لبيان لوزارة البترول اليوم قال الوزير إن المشاركة الفاعلة تعكس وعي المواطنين بحقهم الانتخابي وقدرتهم على اختيار نواب يعبرون عن نبض الشارع وينقلون أولويات مختلف الفئات إلى مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس النواب تأتي استكمالًا لتشكيل المجالس النيابية بعد انتخابات مجلس الشيوخ، لما للبرلمان من دور تشريعي.