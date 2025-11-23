إعلان

السعودية المصرية للاستثمار تتخارج من حصتها بالإسكندرية لتداول الحاويات

كتب : منال المصري

10:06 ص 23/11/2025

الشركة السعودية المصرية للاستثمار

أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار تنفيذ عملية بيع يوم الخميس لكامل حصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لصالح شركة "بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج ليمتد"، وفق إفصاح لها بالبورصة اليوم.

الشركة السعودية المصرية للاستثمار هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

أنشأت في أغسطس 2022 بغرض الاستثمار في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية والزراعية داخل مصر.

