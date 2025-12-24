وزير البترول يشهد تعديل اتفاقية آتون لتحفيز استثمارات تعدين الذهب

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون مايننج الكندية، وفق بيان الوزارة.

ويأتي التوقيع تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية، بما يدعم ضخ مزيد من الاستثمارات في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري واعد للذهب، وجارٍ العمل حاليًا على استغلاله، في إطار مواكبة التطورات العالمية وتعزيز جاذبية قطاع التعدين المصري.

ووقع الاتفاق الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وشريف بركات، مدير عام شركة آتون مايننج إنك.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التعديل يستهدف بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة استثماراتها وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين وصناعة التعدين.

وأشار إلى أن قطاع التعدين في مصر يشهد تطورًا ملموسًا في المسار التنظيمي، مع استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على توحيد الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة لتذليل التحديات أمام المستثمرين، داعيًا الشركات العاملة إلى المشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعمل بنظام «الشباك الواحد» لتسهيل إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن شركة آتون مايننج حققت كشفًا تجاريًا للذهب في منطقة «أبو مروات»، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال، حيث جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كيلومترًا مربعًا في منطقتي «حمامة غرب» و«رودروين»، إلى جانب اعتماد مساحة 255.04 كيلومترًا مربعًا كمناطق احتفاظ في منطقتي «أبو مروات» و«جنوب سفاجا»، استكمالًا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية.

وتتولى «شركة مناجم ذهب أبو مروات»، التي جرى تأسيسها بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون، تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تعدين الذهب.