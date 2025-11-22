إعلان

شعبة المواد الغذائية: تثبيت الفائدة يحمل أثرا إيجابيا على سوق المواد الغذائية

كتب : آية محمد

01:22 م 22/11/2025

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تثبيت الفائدة يحقق قدرًا مهمًا من الاستقرار في التوقعات، وهو ما يساعد بشكل مباشر في ضبط قرارات التسعير ومنع أي زيادات غير مبررة خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي أبقى في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

وأوضح المنوفي إن قرار البنك المركزي سواء كان خفضًا أو تثبيتًا للفائدة يحمل في الحالتين أثرًا يمكن اعتباره إيجابيًا على سوق المواد الغذائية.

وأشار إلى أن أي وضوح أو استقرار في سياسة الفائدة ينعكس إيجابًيا على سلاسل الإمداد وحركة الأسواق، وبالتالي على أسعار المواد الغذائية.

حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية تثبيت الفائدة سعر الفائدة

