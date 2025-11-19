رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري.



وأشار في بيان له اليوم إلى أن تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل يأتي في إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.



وقال، في حوار مفتوح مع ممثلي 250 شركة من المجتمع التجاري، إننا نستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا بدأنا تطبيق «ACI» جوًا تجريبيًا في 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.



أوضح أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات.



وأشار أموي إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضًا فى زيادة الاستفادة من آليات «التخليص المسبق» وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.



دعا رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» http://www.nafeza.gov.eg

.



وأشار إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية لمصر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل إلا بالتسجيل عبر منظومة «ACI».