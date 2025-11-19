إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والحديد والذهب

كتب : آية محمد

01:40 م 19/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والعدس، والجبن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس والجبن واللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

