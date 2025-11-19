خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والحديد والذهب

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والعدس، والجبن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

