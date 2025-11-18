ما أسباب تراجع أسعار الذهب الفترة الحالية؟

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب محليًا بنحو 35 جنيهًا منذ بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وحتى منتصف التعاملات، حيث سجل عيار 21 نحو 5375 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 14 نحو 3583 جنيهًا، فيما وصل عيار 18 إلى 4607 جنيهات، وسجل عيار 24 نحو 6142 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت الأسعار تراجعًا طفيفًا، وفقًا لمنصة "آي صاغة"، نتيجة عدد من العوامل الأساسية، وجاءت الأسباب كالتالي:

أسباب تراجع الذهب عالميًا

1- موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية، شملت الأسهم والسلع والعملات والأدوات الائتمانية، وسط ترقب نتائج شركة "إنفيديا" يوم الخميس وتقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

2- ارتفاع المخاوف الائتمانية، مما دفع المستثمرين لتقليل المخاطر في محافظهم المالية، وزاد قوة الدولار وضغط على الذهب.

3- تصريحات متشددة من مسؤولي الفيدرالي أدت لانخفاض توقعات خفض الفائدة في ديسمبر من 68% إلى 40%، وهو ما قلل جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.

4- فشل تصريحات "كريستوفر والر" في تهدئة الأسواق رغم حديثه عن تباطؤ سوق العمل ودعمه لنهج تيسيري في ديسمبر، لم تتوقف موجة الهبوط.

5- إعادة فتح الحكومة الأمريكية، وانتهاء الإغلاق الحكومي - وهو الأطول في تاريخ البلاد - يقلل من الدعم القصير المدى لأسعار الذهب، رغم استمرار تأثير الإغلاق على بيانات التضخم والتوظيف والناتج المحلي.

6- ارتباك إضافي بسبب مواقف مسؤولي الفيدرالي مع إعلان رافاييل بوستيك عدم سعيه للحصول على ولاية جديدة، وتصريحات كيفن هاسيت المؤيدة لخفض حاد للفائدة مما أثار تساؤلات حول استقلالية السياسة النقدية.

7- ترقب بيانات اقتصادية مهمة وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ومحضر اجتماع الفيدرالي المنتظر صدوره غدًا الأربعاء.