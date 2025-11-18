سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 نوفمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6169 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6129 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5362 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 4596 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42903 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.