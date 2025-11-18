إعلان

7.6 %زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي في 2024

كتب : آية محمد

02:29 م 18/11/2025

الصادرات

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي 7.6% خلال 2024 على أساس سنوي إلى 9.9 مليار دولارمقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، بحسب بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

تفاصيل التبادل التجاري

أولًا : الصادرات:

ارتفع غجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي إلى 7.8 مليار دولار عام 2024 مقابل 7.4 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 5.4 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول بنسبة 69.1% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية عام 2024.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات 2 مليار دولار" بنسبة 25.6% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

2- المغرب: بلغت قيمة الصادرات "1.1 مليار دولار" بنسبة 14.1% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

3- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات 1 مليار دولار" بنسبة 12.8% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

4- السودان: بلغت قيمة الصادرات "884 مليون دولار" بنسبة 11.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

5- تونس: بلغت قيمة الصادرات "369 مليون دولار" بنسبة 5.1% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

ثانيًا: الواردات:

ارتفع إجمالي الواردات المصرية مـن دول الاتحاد الأفريقي 16.7% خلال 2024 إلى 2.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار عام 2023.

تركزت أعلى القيم في خمس دول بنسبة 80.7% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية عام 2024.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية : بلغت قيمة الواردات "662 مليون دولار" بنسبة 33.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

2- السودان:بلغت قيمة الواردات "293 مليون دولار" بنسبة 14.3%من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

3- كينيا: بلغت قيمة الواردات "260 مليون دولار" بنسبة 14.2% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

4- نيجيريا: بلغت قيمة الواردات "165 مليون دولار" بنسبة 9.5% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات "158 مليون دولار" بنسبة 9.4% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الافريقية

- ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء 6.2% خلال 2024 إلى 6.9 مليار دولار عام 2024 مقابل 6.5 مليار دولار عام 2023.

- ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 5.4 خلال 2024 إلى 5.9 مليار دولار عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار عام 2023.

- بلغت قيمة إجمالي الواردات مـن دول الساحل والصحراء 1049 مليون دولار عام 2024 مقابل 924 مليون دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.

- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 5.9 مليار دولار عام 2024 مقابل 5.8 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.7 %.

- زادت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا إلى 4.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 4.8 %.

- انخفض قيمة إجمالي الواردات مـن دول الكوميسا إلى 1.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.3 %.

- انخفض حجم التبادل التجاري بيـن مصر ودول حوض النيل 2.9 مليار دولار عام 2024 مـقـابل 3.0 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

- تراجع إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل إلى 1.6 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 5.9%.

- استقر إجمالي الـواردات من دول حوض النيل عند 1.3 مليار دولار عام 2024 وبنفس القيمة عام 2023.

