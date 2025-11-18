إعلان

هيئة الاستثمار تبحث آليات دعم بيئة الأعمال مع مستثمري العاشر من رمضان

كتب : منال المصري

10:07 ص 18/11/2025

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وبمشاركة ممثلين من وزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان، وهيئة التأمينات الاجتماعية، لبحث آليات تعزيز التنسيق وتحسين بيئة الاستثمار.


وأكد حسام هيبة أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه مع الجمعية ويمثل خطوة مهمة لدعم التواصل بين الحكومة والمستثمرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.


وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مع استهداف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في مجال الأنشطة الصناعية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي المصري من حوالي 14-15% حاليًا إلى ما بين 30- 32%، وزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.


وشدد على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين باعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في جذب المستثمرين الجدد، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، مع الإشادة بدور الجهات الحكومية في تنفيذ خطوات مؤثرة للتيسير على مجتمع الأعمال.


وأكد أهمية إصدار منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد حيث الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبحوا نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار، داعيًا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة الأوضاع عن قرب.


ورحّب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لكونها توحد جهة التعامل الإلكتروني وتحد من "الجزر المنعزلة" بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات.


وخلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية عددًا من التحديات والموضوعات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق بالمدينة، فيما أكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للاستثمار العاشر من رمضان وزارة الكهرباء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الثلاثاء