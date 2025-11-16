

قالت شركة لوريال مصر، إنها تعمل على برنامج يستهدف دعم ما يقرب من 1000 امرأة بحلول نهاية عام 2025، بقيمة 200 ألف يورو، أي ما يعادل 10 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يهدف البرنامج إلى دعم التمكين الاقتصادي للسيدات المعرضات العنف الأسري وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال التدريب المهني في مجالات قطاع التجميل، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.



ويٌطبق البرنامج في 21 دولة عبر 329 مركز تدريب وبالشراكة مع 46 منظمة غير حكومية، حيث تم تقديم برامج التدريب والدعم لأكثر من 67 ألف امرأة حول العالم، منهم نحو 21 ألف مستفيدة في عام 2024 وحده.

وتعمل هؤلاء السيدات اليوم كمتخصصات في صالونات التجميل، أومستقلات (Freelancers)، وصاحبات أعمال صغيرة ناجحة.

وساهم البرنامج في تدريب وتمكين 721 سيدة، في عام 2023.

وسجل البرنامج معدل توظيف بلغ 86% بين خريجات عام 2024، 39% منهن من اللاجئات، ليدخل البرنامج الآن مرحلة جديدة من التوسع للوصول إلى المزيد من اللاجئات من خلال مشروع "دعم اللاجئين في مصر".

