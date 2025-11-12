استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 12-11-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3676 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4727 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5515 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6302 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 44120 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 195992 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 315100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 4171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.