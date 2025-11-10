

تعيش تركيا موجة غلاء غير مسبوقة دفعت عددًا متزايدًا من المواطنين، خاصة من أصحاب الدخل المحدود، إلى عبور الحدود نحو اليونان لشراء السلع الأساسية بأسعار أقل مما هي عليه في تركيا.



ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 75% خلال الأشهر الأخيرة، في واحدة من أعلى النسب عالميًا، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وتراجع القوة الشرائية للمواطنين الأتراك، بالتزامن مع استمرار هبوط الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.



وفي تقرير نشرته وكالة بلومبرج، أوضحت أن الأتراك بدأوا يتجهون إلى المدن اليونانية القريبة من الحدود مثل ألكسندروبوليس وكوموتيني وإكسانثي، بعدما أصبحت الأسعار داخل تركيا بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين. وأضافت أن كثيرين يقطعون ساعات طويلة بالسيارة أو عبر رحلات منظمة فقط من أجل التسوّق من المتاجر اليونانية، في محاولة لتخفيف أعباء المعيشة.



وأشار التقرير إلى أن الفارق في الأسعار بين الجانبين بات لافتًا؛ إذ تباع بعض السلع في المتاجر اليونانية بنحو نصف قيمتها في تركيا رغم أن اليونان تعتمد على عملة اليورو.



تنطلق حافلات خاصة ليل كل جمعة من عدة مدن تركية باتجاه ألكسندروبوليس، حيث يقضي المسافرون ساعات الصباح في التسوق داخل متاجر السوبرماركت قبل العودة ظهرًا إلى بلادهم، في رحلات باتت تتكرر أسبوعيًا.

وذكر متسوقين أتراك، أن الفارق الكبير في الأسعار يجعل الرحلة مجدية رغم مشقة الطريق وتكاليف التأشيرة، مؤكدين أن "حتى الوقود في اليونان أصبح أرخص مما ندفعه في تركيا".