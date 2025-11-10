دعا بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مجلس التعاون الخليجي الست بمخاطبة القطاع الخاص لديهم لإجراء حوار مع القطاع الخاص بمصر لتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التكامل في قطاعات مختلفة.



وأكد خلال كلمته في مؤتمر منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، اليوم، أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال آخر 10 سنوات في تطوير البنية التحتية وهو ما ساهم في تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتكنولوجيا والتشييد والبناء والتعدين.



وأشار عبد العاطي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدورا بارزا في الاستثمار وهو ما يتماشى مع خطة مصر في مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد ليتجاوز 70% في 2030.



وأكد أن مصر وضعت سقف أقصى الاستثمار الدولة لأفصاح الطريق أمام القطاع الخاص المحلي والخليجي والأجنبي للاستثمار في مصر.