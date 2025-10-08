إعلان

مؤشرات البورصة تصعد بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع الحالي

كتب : أمنية عاصم

03:40 م 08/10/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.75% عند مستوى 37376 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.


وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 47.17 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 7.07 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 7.12 مليار جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.01 % عند مستوى 37097 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة ختام التعاملات

