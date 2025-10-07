بنك ناصر يشارك في معرض "تراثنا" لدعم الحرفيين والمشروعات الصغيرة

شارك بنك ناصر الاجتماعي برئاسة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام خلال الفترة من 4 حتى 11 أكتوبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.



وأكدت مايا مرسي، على أن مشاركة البنك في هذا الحدث السنوي الكبير تأتي انطلاقاً من دوره المحوري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تعزيز الصناعات التراثية والحرف اليدوية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دورها في الحفاظ على الهوية المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي يولي أهمية خاصة للمشروعات الحرفية والتراثية باعتبارها أحد مصادر الدخل المستدامة ووسيلة لتمكين الأفراد اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة في تشجيع ريادة الأعمال ودعم المنتج المحلي.

وفي هذا الإطار، قال أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البنك حرص على تخصيص جناح متميز داخل المعرض لعرض مجموعة من المنتجات الممولة من خلال برامجه التمويلية، مثل مستورة وفاتحة خير بهدف إبراز قصص نجاح حقيقية لعدد من عملاء البنك الذين استطاعوا تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة تساهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.



وأشار السيد، إلى أن البنك يضع ضمن أولوياته التوسع في تقديم حلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال التمويل المباشر أو الاشتراك في معارض التسويق لمنتجاتهم، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويؤكد التزامه بدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة كجزء من مسؤوليته المجتمعية ودوره في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.



ويقدم البنك باقة من المنتجات التمويلية المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والحرفية، تشمل قروضاً ميسرة بفوائد تنافسية، وبرامج تمويل متدرجة تناسب مختلف مراحل المشروع، إلى جانب مبادرات لدعم المرأة والشباب ورواد الأعمال في كافة محافظات الجمهورية، كما يوفر البنك خدمات استشارية وتسويقية لرفع كفاءة أصحاب هذه المشروعات وتعزيز قدرتهم على التوسع والنفاذ إلى الأسواق المحلية.