تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحفار البحري (القاهر-2)، أحد أجهزة الحفر التابعة لأسطول قطاع البترول المصري، والذي تُشغّله الشركة الحديثة للحفر، وذلك بمحافظة الإسكندرية، استعدادًا لانتقاله إلى موقع عمله الجديد لحفر البئر الاستكشافية (دنيس غرب 1X) بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد في البحر المتوسط، على عمق مياه يبلغ نحو 98 مترًا، حيث سيتم حفر البئر بشكل مائل ليصل إلى أعماق تتجاوز 4000 متر.

ووفق بيان صادر من الوزارة، اليوم الاثنين، قال الوزير إن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية وزارة البترول الرامية إلى زيادة إنتاج البترول والغاز، وجذب مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد بدوي أن تكثيف برامج حفر الآبار الجديدة يعكس التزام شركاء الاستثمار، وعلى رأسهم شركة إيني الإيطالية، بمواصلة ضخ الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج، بما يضمن استمرار نمو مؤشرات الإنتاج المحلي من الغاز وتحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة التي تعزز قدرات قطاع البترول المصري.

وأشاد الوزير بما لمسه من التزام وانضباط لدى العاملين بالشركة الحديثة للحفر، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية في مجالي السلامة والصحة المهنية تعكس وعي العاملين والتزامهم بالأداء الآمن والإنتاج الفعال، مع أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج التدريب والتطوير الفني.

كما أثنى بدوي على تطبيق الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الحفر والسلامة والصحة المهنية، كأول شركة مصرية تتبنى هذا التوجه في القطاع.

وشهد الوزير خلال الزيارة عرضًا وثائقيًا حول إجراءات السلامة والإمكانات الفنية للحفار (القاهر-2)، إلى جانب عرض موجز عن أنشطة الحفر في حقل دنيس، الذي تنفذه شركة بتروبل -المشغل المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني-.

والتقى الوزير بفريق العمل المسؤول عن إدارة العمليات على الحفار، مثمنًا جهودهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء الميداني.

يُذكر أن الحفار البحري (القاهر-2) يُعد نموذجًا متقدمًا لقدرات مصر في مجال حفر آبار البترول والغاز، إذ يتميز بتصميم يجمع بين القوة والسلامة والكفاءة، وبقدرة حفر تصل إلى 30 ألف قدم.

كما تم تزويده بأحدث نظم التشغيل والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية، ما يجعله قادرًا على تنفيذ عمليات الحفر البحرية بدقة وكفاءة أعلى، ويعزز مكانته كأحد أهم أذرع الحفر في المنطقة.