وزير الاتصالات: اتفاقية مع 55 شركة لتوفير 75 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دور القطاع لم يعد مقتصرًا على نطاق ضيق، بل أصبح قاسمًا مشتركًا وأساسيًا في دفع عجلة التنمية بجميع القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى ظهور مفاهيم مثل الزراعة التكنولوجية، وتكنولوجيا الخدمات المالية، والتعليم، والصحة الرقمية.

وأضاف الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن هذا التحول أدى إلى زيادة الطلب بشكل مستمر على الكوادر المتدربة في هذا المجال، موضحًا أن فرص العمل تتزايد باستمرار.

وكشف الوزير عن توقيع اتفاق منذ شهرين مع 55 شركة لفتح مراكز تهدف إلى توفير 75 ألف وظيفة للشباب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على توفير الوظائف فقط، بل تمتد إلى تصدير الخدمات الرقمية المصرية إلى العالم، مؤكدًا النجاح في الهدف المزدوج المتمثل في خلق هذا العدد الكبير من الفرص الوظيفية، وتأهيل وتجهيز الشباب المصري للإلتحاق بها بكفاءة عالية.

ولفت المعندس عمرو طلعت إلى أن محور هذا التأهيل يتمثل في إعداد جيل جديد من الكوادر يمتلك "مصفوفة مهارات متكاملة"، موضحًا أن مبادرة "الرواد الرقميون" تهدف إلى تدريب الشباب تقنيًا في التخصصات التي يختارونها بأنفسهم، مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية.