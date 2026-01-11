إعلان

وزير الاتصالات: 3 مليارات جنيه لتأهيل الكلية الحربية لاستقبال "الرواد الرقميون"

كتب : داليا الظنيني

09:21 م 11/01/2026

المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استثمارٍ حكوميٍ ضخمٍ يصل لـ3 مليارات جنيه، لإعادة تأهيل مباني الكلية الحربية بالكامل، لتصبح مقرًا يستقبل الطلاب الملتحقين بمبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن الهدف من هذا الاستثمار هو توفير بيئة تعليمية وإقامة على أعلى مستوى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن المبادرة توفر إقامة كاملة للطلاب والطالبات داخل الحرم المجهز بمعامل متطورة وأجهزة حديثة.

وأوضح، أن كل أربعة طلاب يقيمون في غرفة مجهزة، مشيرًا إلى أن المنشأة تحتوي أيضًا على ملاعب رياضية مجهزة لتدريب الطلاب، لافتًا إلى أن كل هذه الترتيبات تندرج تحت رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مصر تمتلك موردًا بشريًا ثريًا وقادرًا على العمل الجاد لتحقيق هذا الطموح.

وأشار طلعت إلى أن ساحة المنافسة الدولية تركز حاليًا على مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة والابتكار، مشدِّدًا على ضرورة تأهيل البلاد لتكون دولة قوية في قطاع التكنولوجيا، وهو الهدف الأساسي من المبادرات التدريبية الضخمة.

وأضاف مؤكدًا أن مؤشرات الأداء العالمية تشير إلى تقدم مصر الملحوظ، مستدلاً بتقارير البنك الدولي التي تقيس جاهزية الدول للتحول الرقمي.

وأردف وزير الاتصالات أن مصر قفزت في تصنيف البنك الدولي من الفئة "ج" عام 2018، إلى الفئة "ب" عام 2020، ثم إلى الفئة "أ" وبتصنيف 69 عالميًا عام 2022، مشيرًا إلى وصول مصر إلى المركز 22 عالميًا في أحدث تقرير.

عمرو طلعت وزارة الاتصالات الرواد الرقميون

