خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والحديد وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

01:35 م 31/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والفول، والعدس، خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-10-2025، بينما انخفضت أسعار الباذنحان، والدواجن، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والعدس اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار مواد البناء سوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك سعر الذهب

