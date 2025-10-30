تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 4.4 طن من 5.1 طن بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير المجلس العالمي للذهب المنشور على موقعه اليوم.

وتراجعت مشتريات المصريين من الذهب كملاذ آمن بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

خلال عامي 2022 و2023 وبعض الشهور الأولى في 2024 تحوط المصريين من تقلبات سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع معدل التضخم بزيادة اقتناء الذهب بدلا من الاستثمار في العملة المحلية تحوطا لأي انخفاض في الجنيه.