مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية تنخفض 15% في الربع الثالث من 2025

كتب : منال المصري

10:50 ص 30/10/2025

مشغولات ذهبية

تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 4.4 طن من 5.1 طن بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير المجلس العالمي للذهب المنشور على موقعه اليوم.

وتراجعت مشتريات المصريين من الذهب كملاذ آمن بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

خلال عامي 2022 و2023 وبعض الشهور الأولى في 2024 تحوط المصريين من تقلبات سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع معدل التضخم بزيادة اقتناء الذهب بدلا من الاستثمار في العملة المحلية تحوطا لأي انخفاض في الجنيه.

المشغولات الذهبية مشتريات المصريين الربع الثالث

