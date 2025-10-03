إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأسمنت والذهب

كتب : آية محمد

01:48 م 03/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-10-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والسمك البلطي، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

