منها الإنترنت البنكي وإنستاباي وATM.. تنويه هام من البنوك بتوقف مؤقت للخدمات الرقمية ليل الخميس لهذا السبب

كتب : منال المصري

09:28 م 29/10/2025

انستاباي

نوه عدد من البنوك على مواقعها الإلكترونية بتوقف بعض الخدمات الرقمية بشكل مؤقت من منتصف ليل يوم الخميس حتى الساعات الأولى في يوم الجمعة لإجراء تحديث على الأنظمة مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وتتمثل الخدمات الرقمية التي ستتأثر بضعف جودة الخدمة لإنترنت والموبايل البنكي وإنستاباي، والمحافظ الذكية، وماكينات الصراف الآلي ATM.

وأعلن البنك التجاري الدولي "CIB" أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي غدا الخميس الساعة 11:59 مساء، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت مما سوف يترتب عليه عدم إتاحة الخدمات البنكية بشكل بدءًا من الساعة 11 مساءًا (بالتوقيت الصيفي) وحتى يوم الجمعة، الموافق 31 أكتوبر 2025، الساعة 3 صباحًا (بالتوقيت الشتوي).

وفي نفس الوقت نوه بنك HSBC أن خدمة دفع الفواتير الإلكترونية لن تكون متاحة من يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 11.30 مساءً إلى يوم الجمعة الساعة 1.30 صباحاً لقيامنا ببعض التحديثات لأنظمته.

وأكدت بنوك على العملاء من التأكد من أن أجهزتكم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد - التوقيت المحلي- قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـ OTP.

الخدمات الرقمية التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي الموبايل البنكي إنستاباي المحافظ الذكية ماكينات الصراف الآلي ATM توقف مؤقت للخدمات الرقمية

