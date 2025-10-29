هل يختلف الذهب الصيني الجديد عن الذهب التقليدي؟ خبير يوضح

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن ابتكار الصين نوعًا جديدًا من الذهب أطلقت عليه اسم "الذهب الصافي الصلب" بعد سنوات من الأبحاث لتسجل به براءة اختراع جديدة.

ويتميز الذهب الصيني بنسبة نقاء تبلغ 99.9%، مع صلابة تصل إلى 90 درجة على مقياس فيكرز أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف صلابة الذهب التقليدي، وجرى تحقيق هذه الصلابة عبر إضافة كميات ضئيلة لا تتجاوز 0.1% من معادن نادرة.

ويجمع هذا النوع بين نقاء الذهب عيار 24 وصلابة الذهب عيار 18، ليصبح خالصًا بنسبة عالية وفي الوقت نفسه أكثر متانة، كما حافظ على بريقه الطبيعي وثبات لونه ومقاومته للخدوش.



وبدأ هذا النوع من الذهب في الظهور بالمعارض الصينية لأول مرة خلال العام الجاري، ويمثل حاليًا ما بين 20 و25% من مبيعات المجوهرات الذهبية في الصين، ليصبح الأسرع انتشارًا في السوق المحلي.

ذهب صناعي وليس كالذهب التقليدي

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الذهب الصيني الجديد يختلف تمامًا عن الذهب التقليدي، موضحًا أن الذهب الطبيعي يتميز بدمغته وعياراته الدقيقة والمعتمدة، بينما يُعد النوع الصيني ذهبًا صناعيًا يشبه في طبيعته الألماس الصناعي الذي تقل قيمته عن الألماس الطبيعي، حيث يفضل المستهلكون دائمًا المعدن الطبيعي لضمان جودته ومصدره.

وأشار نجيب إلى أن هذا النوع لم يدخل الأسواق المصرية بعد، موضحًا أن العديد من الدول مثل الولايات المتحدة لم تسمح بتداوله حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟

شعبة الاتصالات تنتقد إعادة فرض رسوم جمركية على هواتف معفاة: خطأ إداري

بالصور.. كيف تستعلم عن مدد اشتراكك في التأمينات الاجتماعية؟