القلعة تتقدم بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 12 مليار جنيه

كتب : منال المصري

11:03 ص 29/10/2025

شركة القلعة للاستثمارات المالية

وافقت إدارة البورصة المصرية على المستندات المقدمة من شركة القلعة للاستثمارات المالية بزيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وبحسب بيان البورصة، فإن شركة القلعة تقدمت أيضا بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 12.032 مليار جنيه إلى نحو 21.132 مليار جنيه بدلا من 9.1 مليار جنيه.

وتمت الزيادة موزعة على عدد 2.406.464 مليار سهم بقيمة أسمية قدرها 5 جنيهات.

شركة القلعة للاستثمارات المالية زيادة رأس المال البورصة

