وافقت إدارة البورصة المصرية على المستندات المقدمة من شركة القلعة للاستثمارات المالية بزيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وبحسب بيان البورصة، فإن شركة القلعة تقدمت أيضا بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 12.032 مليار جنيه إلى نحو 21.132 مليار جنيه بدلا من 9.1 مليار جنيه.

وتمت الزيادة موزعة على عدد 2.406.464 مليار سهم بقيمة أسمية قدرها 5 جنيهات.