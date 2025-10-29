وقف التعامل على أسهم شركة بلتون اعتبارا من جلسة اليوم بالبورصة



قررت إدارة البورصة المصرية وقف التعامل على أسهم شركة بلتون اعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين ورود بيان من الشركة.

جاء ذلك بعد أن نشرت الشرق أمس فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول مصر" لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة "بلتون القابضة"، التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، وفق مصدران تحدثا لها لم تذكر أسمائهما.

تُعدُّ "بلتون"، من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تعمل في أنشطة الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

تأسست الشركة في مايو 2006، وأدرجت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.

بلغت محفظة قروض "بلتون القابضة" 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة.

كانت "بلتون" قد جمعت ما يصل إلى 20 مليار جنيه من مساهميها عبر بورصة مصر على مرحلتين؛ الأولى في يوليو 2023 بقيمة 10 مليارات جنيه، حين واجه بعض صغار المساهمين مشكلات تتعلق بعدم ظهور الأسهم في محافظهم المالية، ما دفعهم لتقديم شكاوى إلى "بنك أبوظبي الأول مصر" (متلقي الاكتتاب) والهيئة العامة للرقابة المالية، التي عقدت عدة اجتماعات مع الشركة والبنك، وانتهت إلى ضمان عدم تضرر أي مستثمر يثبت اكتتابه في المواعيد المحددة.

وشهدت "بلتون" تحولاً في هيكل ملكيتها عام 2022، عندما استحوذت شركة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهمها مقابل نحو 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، حين كان سعر صرف الجنيه نحو 18.9 للدولار.



ويتداول السهم حالياً عند 3.13 جنيه، بينما يبلغ سعر الدولار 47.37 جنيه.