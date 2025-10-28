إعلان

"المشاط" تصل السعودية للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

كتب : منال المصري

10:20 ص 28/10/2025

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى السعودية، للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار" ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.


ويناقش المؤتمر- خلال فعالياته- وفق بيان الوزارة اليوم، التحديات التي تعيق الاستثمارات، ودور التقنيات الحديثة في دفع عجلة النمو من خلال طفرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت.


ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الفعاليات، من بينها جلسة رئيسية تحت عنوان «مجلس صناع التغيير: قادة النفوذ بين القطاعين الحكومي والخاص»، التي تناقش التحديات العالمية ما بين التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية، وأهمية الشراكات الفعالة القائمة على الثقة في تيسير مسارات النمو العالمي والازدهار المشترك.
كما تعقد الدكتورة رانيا المشاط لقاءات ثنائية متعددة مع القطاع الخاص خلال المؤتمر.


ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركات مكثفة لأكثر من 8 آلاف من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص و650 متحدثًا، وكذلك ممثلين عن 20 دولة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة رانيا المشاط السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار مركز الملك عبد العزيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail